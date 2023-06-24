Путин: Те, кто готовил военный мятеж, предали Россию и ответят за это

Те, кто готовил военный мятеж, предали Россию и ответят за это. Об этом в своем обращении сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы преодолеем любые испытания и станем еще сильнее», – сказал глава государства.