Путин: Таможенная служба надежно обеспечивает нацинтересы России

Федеральная таможенная служба России обеспечивает национальные интересы страны и способствует расширению внешних торговых связей. За годы существования она превратилась в надежное и эффективное ведомство, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов службы с 30-летием ФТС.

«За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась. В результате ряда преобразований было сформировано эффективное сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства, надежно обеспечивает национальные интересы страны», — говорится в видеообращении главы государства, показанном в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, подчеркнул Путин, российская таможня способствует пополнению федерального бюджета, а также наращиванию внешних торговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса. При этом все задачи, поставленные перед ведомством, решаются ответственно и результативно.

«И в этом заслуга вашего большого сплоченного коллектива. Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству», — заметил Президент РФ.

По его словам, ФТС постоянно развивается, совершенствуя методы работы, осваивая новые технологии. Такие изменения помогают повысить конкурентоспособность экономики и сделать жизнь россиян более комфортной.

«Есть резервы для повышения прозрачности и простоты таможенного администрирования — в целом для улучшения качества работы вашего ведомства. Здесь нужно задавать самую высокую планку, ориентироваться на национальные интересы, запросы граждан. Рассчитываю, что ФТС продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом, на укрепление доверия со стороны общества», — говорится в видеообращении.

В заключение глава государства пожелал всем работникам ведомства новых успехов во благо страны, а также счастья и здоровья.