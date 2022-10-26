Путин: Связи в сфере образования играют важную роль в отношениях России и Узбекистана

Связи в сфере образования — это важная составляющая отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. В Ташкенте и других городах республики действуют филиалы крупных российских вузов, развиваются совместные проекты в области школьного и дошкольного образования, отметил Президент РФ Владимир Путин.

«Совсем недавно в Джизаке открылся филиал Казанского (Приволжского) федерального университета. Все больше узбекских студентов обучается в нашей стране: сейчас их насчитывается уже более 46 тысяч. При этом количество квот на бесплатное обучение для граждан Узбекистана увеличено до 750», — отметил он в приветствии к участникам, организаторам и гостям III Российско-узбекского образовательного форума.

Помимо этого, развиваются проекты в области школьного образования и дошкольной подготовки детей, программы повышения квалификации преподавателей.

В заключение Президент выразил уверенность, что участники форума проведут содержательные дискуссии и наметят перспективы для дальнейшей работы в интересах упрочения связей России и Узбекистана.