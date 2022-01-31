news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
31 января 2022  18:02

Путин своим указом передал в собственность Карачаево-Черкесии 100% акций АО «Таллык»

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о передаче в собственность Карачаево-Черкесской Республике 100% акций АО «Таллык», находящегося в федеральной собственности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Передача будет произведена «в целях развития сельского хозяйства и поддержки сельскохозяйственного производства в Карачаево-Черкесской Республике». 

В документе уточняется, что акции передаются «при условии сохранения в течение не менее пяти лет в собственности Карачаево-Черкесской Республики акций этого акционерного общества, предоставляющих не менее 50 процентов голосов плюс один голос на общем собрании акционеров». 

Указом также предусмотрено, что основной вид деятельности АО «Таллык» должен быть сохранен. 
Правительству РФ поручено в трехмесячный срок обеспечить передачу акций.

#Владимир Путин #акции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное