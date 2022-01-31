Путин своим указом передал в собственность Карачаево-Черкесии 100% акций АО «Таллык»

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о передаче в собственность Карачаево-Черкесской Республике 100% акций АО «Таллык», находящегося в федеральной собственности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Передача будет произведена «в целях развития сельского хозяйства и поддержки сельскохозяйственного производства в Карачаево-Черкесской Республике».

В документе уточняется, что акции передаются «при условии сохранения в течение не менее пяти лет в собственности Карачаево-Черкесской Республики акций этого акционерного общества, предоставляющих не менее 50 процентов голосов плюс один голос на общем собрании акционеров».

Указом также предусмотрено, что основной вид деятельности АО «Таллык» должен быть сохранен.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок обеспечить передачу акций.