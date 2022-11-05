Путин своим указом назначил двух судей в Татарстане

Президент России Владимир Путин подписал указ о «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области».

Из текста указа следует, что полномочиями на 6 лет наделены Булат Гильфанов (назначен в Верховный Суд Республики Татарстан) и Антон Костин (Ново-Савиновский районный суд).

Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Булат Гильфанов с 2017 года был судьей Заинского городского суда. А Антон Костин в Ново-Савиновском суде занимал должность помощника председателя.