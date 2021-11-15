Путин своим указом изменил перечень регионов, приравненных к Крайнему Северу

Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина об отнесении ряда районов Карелии к регионам, приравненным к Крайнему Северу. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится: «Признать утратившими силу <...> указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 года № 2226 „Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям“».

Из перечня регионов, приравненных к Крайнему Северу, исключили Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ.

Указ вступит в силу 1 января 2022 года.