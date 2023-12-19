Путин подписал закон, который меняет порядок погашения платежей по кредиту в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика. Документ опубликован на портале правовых актов.

Напомним, на сегодняшний день, если сумма произведенного платежа по потребительскому кредиту недостаточна для исполнения обязательств, то должник сперва гасит штрафы и пени, а после чего - проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга.

Теперь сначала клиенты будут оплачивать задолженность по процентам, потом - по основному долгу, после этого - проценты за текущий период платежей, после - сумму основного долга, а в последнюю очередь - неустойку и иные платежи.

Более того, закон предотвращает навязывание банками услуг по страхованию ипотеки. То есть кредитная организация имеет право потребовать от клиента застраховать свой счет от рисков. Но клиент может либо согласиться, либо отказаться от услуги. В свою очередь, кредитор сможет увеличить процентную ставку по жилищному кредиту, если заемщик не исполняет обязанности по страхованию свыше месяца или откажется от договора добровольного страхования. Однако такое условие должны прописать в договоре.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.