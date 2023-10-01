Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Сухопутные войска ярко проявили мужество и преданность Отечеству в ходе СВО
Сухопутные войска на протяжении столетий верой и правдой служили Родине. Доблесть и мужество бойцов и командиров, преданность долгу и Отечеству ярко проявились и сейчас — в период проведения специальной военной операции. Об этом в поздравлении личного состава и ветеранов Сухопутных сил РФ заявил Президент Владимир Путин.
«Уверен, что личный состав Сухопутных войск будет и впредь демонстрировать высокий уровень подготовки, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на: heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»