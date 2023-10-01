Путин: Сухопутные войска ярко проявили мужество и преданность Отечеству в ходе СВО

Фото: kremlin.ru

Сухопутные войска на протяжении столетий верой и правдой служили Родине. Доблесть и мужество бойцов и командиров, преданность долгу и Отечеству ярко проявились и сейчас — в период проведения специальной военной операции. Об этом в поздравлении личного состава и ветеранов Сухопутных сил РФ заявил Президент Владимир Путин.

«Уверен, что личный состав Сухопутных войск будет и впредь демонстрировать высокий уровень подготовки, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

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