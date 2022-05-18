Путин: «Студвесна» объединяет молодежь на основе интереса к многогранной культуре России

«Российская студенческая весна» — это не только яркое культурное событие, но и площадка, объединяющая молодежь на основании глубокого интереса к отечественной культуре. Многочисленные площадки во всех регионах России помогают сохранять и приумножать традиции многонационального государства, подчеркнул, обращаясь к участникам фестиваля Президент России Владимир Путин.

«Приветствую вас и от всей души поздравляю с открытием XXX, юбилейного фестиваля „Российская студенческая весна“. Первые фестивали проходили именно здесь, в Самаре, и, конечно, символично, что сегодня этот прекрасный, гостеприимный волжский город с уникальным многоцветием национальных традиций вновь собрал молодых людей из всех регионов нашей страны, а также государств СНГ и, особо отмечу, из Донецкой и Луганской народных республик», — заявил в видеообращении глава государства.

Он отметил, что «Студвесна» поможет ее участникам открыть новые горизонты и добиться успехов в разных областях искусства: музыке, хореографии, актерском мастерстве и других направлениях. «Для многих этот фестиваль, проходящий под эгидой Российского союза молодежи, становится стартом в профессиональной карьере на сцене и в искусстве и, что не менее важно, помогает найти единомышленников, наставников, верных друзей, а значит и надежную опору во всех будущих начинаниях», — заметил Владимир Путин.

Он добавил, что масштабное событие охватило все субъекты России — ежегодно участниками региональных фестивалей становятся более 300 тыс. молодых людей.

«Насыщенная фестивальная программа, гастрольные туры победителей объединяют молодых людей на основе глубокого интереса к многогранной отечественной культуре, в том числе к творческому наследию народов России. Это помогает сохранить и приумножить богатейшие культурные традиции нашего многонационального государства, способствует укреплению единства страны, что важно для ее дальнейшего развития», — сказал Президент РФ.

Он подчеркнул, что сейчас для студента, будущего профессионала очень важно обладать глубокими знаниями, стремиться к их постоянному приумножению и уметь работать в команде. Однако не менее важно обращать эти навыки на помощь людям и родному поселку, городу, стране.

«Хочу пожелать вам успехов в учебе, во всех ваших начинаниях. И, конечно, весеннего настроения!» — заключил он.