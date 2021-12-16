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Наука и образование
16 декабря 2021  18:20

Путин: Студентам из Монголии каждый год выделяется 500 бюджетных мест в вузах РФ

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Россия оказывает помощь в подготовке высококвалифицированных кадров для всех отраслей монгольской экономики и в год выделяет монгольским студентам 500 бюджетных мест в российских вузах, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Удовлетворены, что в Монголии хорошо отлажена система изучения русского языка», — сказал глава государства на встрече с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом.

Он также отметил, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности и проводят регулярные совместные военные учения. 

«В частности, в рамках ежегодных маневров „Селенга“ сообща отрабатываются тактические приемы борьбы против незаконных вооруженных формирований», — пояснил Путин.

По словам российского лидера, позиции двух стран по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки. 

«Наши страны хорошо координируют свои действия на площадках Организации Объединенных Наций», — добавил Президент РФ.

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