Путин: Студентам из Монголии каждый год выделяется 500 бюджетных мест в вузах РФ

Россия оказывает помощь в подготовке высококвалифицированных кадров для всех отраслей монгольской экономики и в год выделяет монгольским студентам 500 бюджетных мест в российских вузах, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Удовлетворены, что в Монголии хорошо отлажена система изучения русского языка», — сказал глава государства на встрече с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом.

Он также отметил, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности и проводят регулярные совместные военные учения.

«В частности, в рамках ежегодных маневров „Селенга“ сообща отрабатываются тактические приемы борьбы против незаконных вооруженных формирований», — пояснил Путин.

По словам российского лидера, позиции двух стран по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки.

«Наши страны хорошо координируют свои действия на площадках Организации Объединенных Наций», — добавил Президент РФ.