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Путин: Страны Африки добились общепризнанных успехов в экономике и соцсфере
День Африки символизирует победу народов континента над колониализмом, стремление к свободе, процветанию и миру. За прошедшее время странам удалось добиться общепризнанных успехов в социальной сфере и экономике, заявил в телеграмме с поздравлениями Президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что африканские страны стали играть все большую роль в решении международных проблем. Расширяется взаимодействие между ними, вырабатываются механизмы совместного реагирования на локальные конфликты и кризисы.
«Россия придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнёрами», — говорится в тексте на сайте Кремля.
Путин отметил, что Россия и страны Африки едины в стремлении к построению многополярного мира, в основе которого будут лежать принципы равенства и верховенства международного права.
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