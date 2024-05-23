Путин: Страны Африки добились общепризнанных успехов в экономике и соцсфере

День Африки символизирует победу народов континента над колониализмом, стремление к свободе, процветанию и миру. За прошедшее время странам удалось добиться общепризнанных успехов в социальной сфере и экономике, заявил в телеграмме с поздравлениями Президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что африканские страны стали играть все большую роль в решении международных проблем. Расширяется взаимодействие между ними, вырабатываются механизмы совместного реагирования на локальные конфликты и кризисы.

«Россия придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнёрами», — говорится в тексте на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия и страны Африки едины в стремлении к построению многополярного мира, в основе которого будут лежать принципы равенства и верховенства международного права.