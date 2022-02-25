Путин: Столкновения российских военных происходят не с регулярными украинскими войсками

Столкновения российских военных происходят не с регулярными украинскими войсками. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза РФ сказал Президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно они несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и пролитую кровь мирных жителей народных республик.

Путин отметил, что националистические элементы, внедренные в состав регулярных воинских частей, играют роль заградотрядов и подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления.