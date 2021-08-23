Путин станет участником внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Сегодня Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в формате ВКС под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, передает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что главной темой сессии станет вопрос обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в связи с событиями в Афганистане. Кроме того, участники обсудят варианты «эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы».