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Ру Тат
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23 августа 2021  00:32

Путин станет участником внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

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Сегодня Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в формате ВКС под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, передает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что главной темой сессии станет вопрос обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в связи с событиями в Афганистане. Кроме того, участники обсудят варианты «эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы».

#Путин Владимир #ОДКБ
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