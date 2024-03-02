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Путин: Стабильность энергетического рынка возможна лишь на принципах честной конкуренции
В настоящее время в мировой энергетике наблюдаются серьезные проблемы и трудности из-за нарушения устоявшихся транспортных цепочек, обострения конфликтов в районах добычи сырья и угроз террористических атак на инфраструктуру. Об этом, обращаясь к участникам саммита Форума стран — экспортеров газа, заявил Президент России Владимир Путин.
«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции, а также надежная защита законных интересов газовых экспортеров — на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений», — отмечается в телеграмме главы государства.
Путин отметил, что совместная работа членов ФСЭГ поспособствует комплексной модернизации газовой отрасли, поможет достичь максимально высокого уровня экологической безопасности добычи, транспортировки и переработки сырья и добиться всеобщего доступа к этому источнику энергии.
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