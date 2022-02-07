Путин: St. Petersburg Ladies Trophy собрал сильнейших теннисисток из разных стран

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VII Международного теннисного турнира WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy 2022. Телеграмма опубликована на сайте московского Кремля.

Глава государства отметил, что соревнования снова собирают на кортах «Сибур Арены» сильнейших и прославленных теннисисток из разных стран.

«Зрелищные, напряженные поединки, мастерство участниц, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что благодаря подобным спортивным праздникам все больше людей, особенно молодежь, приобщаются к теннису, физкультуре и здоровому образу жизни.