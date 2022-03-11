Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и при этом добивался колоссальных успехов

Советский Союз всегда жил в условиях санкций и при этом добивался колоссальных успехов. Такое мнение на переговорах с белорусским коллегой высказал Президент РФ Владимир Путин.

«СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», — сказал глава государства.

По его словам, даже после 90-го года прошлого века в отношении РФ сохранились и затем перешли в новейшие времена ограничения со времен Советского Союза, передает РИА Новости.

Путин также отметил, что вместе Россия и Беларусь пройдут через все трудности, связанные с ограничениями со стороны Запада.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.