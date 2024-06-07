Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: США условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов
Президент РФ Владимир Путин раскрыл сумму, которую задолжали США мировой экономике.
«Соединенные Штаты условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – цитирует главу государства ТАСС.
Российский лидер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил, что Америка пользуется своим монопольным положением на мировом финансовом рынке и на этом неплохо зарабатывает.
Причем, со слов Путина, из вышеназванной суммы 12,6 трлн долларов лежат на счетах обычных физлиц в разных банках. Иными словами, вне границ США или, как пошутил Президент, «в карманах, под матрасом».
Еще около 22,6 трлн долларов «на простом доверии к экономике США» взяли американские компании. Причем эти деньги ничем не обеспечены, как сказал Путин. Остальные 19,1 трлн долларов – это деньги, вложенные гражданами других государств в компании Америки. Российский лидер отметил, что эти деньги, конечно, обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью, но их надежность тоже зависит от системы экономики Штатов.
Напомним, экономический форум в Петербурге пройдет еще 8 июня. На этом мероприятии, в частности, затронули тему основы многополярного мира и формирования новых точек роста. На форуме встретятся МСП, креативный бизнес, а также пройдет Молодежный день ПМЭФ и многое другое.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»