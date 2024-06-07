Путин: США условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов

Президент РФ Владимир Путин раскрыл сумму, которую задолжали США мировой экономике.

«Соединенные Штаты условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – цитирует главу государства ТАСС.

Российский лидер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил, что Америка пользуется своим монопольным положением на мировом финансовом рынке и на этом неплохо зарабатывает.

Причем, со слов Путина, из вышеназванной суммы 12,6 трлн долларов лежат на счетах обычных физлиц в разных банках. Иными словами, вне границ США или, как пошутил Президент, «в карманах, под матрасом».

Еще около 22,6 трлн долларов «на простом доверии к экономике США» взяли американские компании. Причем эти деньги ничем не обеспечены, как сказал Путин. Остальные 19,1 трлн долларов – это деньги, вложенные гражданами других государств в компании Америки. Российский лидер отметил, что эти деньги, конечно, обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью, но их надежность тоже зависит от системы экономики Штатов.

Напомним, экономический форум в Петербурге пройдет еще 8 июня. На этом мероприятии, в частности, затронули тему основы многополярного мира и формирования новых точек роста. На форуме встретятся МСП, креативный бизнес, а также пройдет Молодежный день ПМЭФ и многое другое.