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Экономика 7 июня 2024 19:07

Путин: США условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов

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Президент РФ Владимир Путин раскрыл сумму, которую задолжали США мировой экономике.

«Соединенные Штаты условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», цитирует главу государства ТАСС.

Российский лидер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил, что Америка пользуется своим монопольным положением на мировом финансовом рынке и на этом неплохо зарабатывает.

Причем, со слов Путина, из вышеназванной суммы 12,6 трлн долларов лежат на счетах обычных физлиц в разных банках. Иными словами, вне границ США или, как пошутил Президент, «в карманах, под матрасом».

Еще около 22,6 трлн долларов «на простом доверии к экономике США» взяли американские компании. Причем эти деньги ничем не обеспечены, как сказал Путин. Остальные 19,1 трлн долларов – это деньги, вложенные гражданами других государств в компании Америки. Российский лидер отметил, что эти деньги, конечно, обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью, но их надежность тоже зависит от системы экономики Штатов.

Напомним, экономический форум в Петербурге пройдет еще 8 июня. На этом мероприятии, в частности, затронули тему основы многополярного мира и формирования новых точек роста. На форуме встретятся МСП, креативный бизнес, а также пройдет Молодежный день ПМЭФ и многое другое.

#Владимир Путин #США #долг #экономический форум #Санкт-Петербург
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