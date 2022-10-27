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Ру Тат
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Политика
27 октября 2022  17:47

Путин: США нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования

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У системы мироустройства, продвигаемой Соединенными Штатами, наступил доктринальный кризис. У США нет идей по позитивному развитию, и им нечего предложить миру помимо идеи продолжения своего доминирования. Таким мнением на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился Президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной системы мироустройства „по-американски“. У них нет идей созидания позитивного развития. Им просто нечего предложить миру помимо сохранения своего доминирования», — уверен глава государства.

По мнению Путина, настоящая демократия в многополярном мире заключается в том, чтобы каждый народ мог сам выбрать свой путь развития и социально-политическую систему. Такое право, добавил он, есть у всех стран, включая и Россию, и никто не сможет диктовать РФ, по каким признакам нужно строить общество.

#Владимир Путин #валдай
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