Путин: США не справились с грузом ответственности, оставшись единственной сверхдержавой

После распада Советского Союза, оставшись единственной сверхдержавой, США не справились с грузом ответственности, который лег на них. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» (Сочи).

«Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство, в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, который оказался на их плечах. Они создали монополию и стали ее укреплять», – отметил глава государства. Он подчеркнул, что имеет в виду не американский народ, а правящие элиты Вашингтона.

Укрепление американской монополии не устраивает большую часть мира. Поэтому постепенно начало формироваться сопротивление сложившемуся миропорядку. Это увидели и союзники США, которые, однако, пока боятся выступать против них, так как зависимы в экономической и других сферах.

Владимир Путин отметил, что амбиции США регулярно росли, поэтому их уже перестал устраивать миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. Баланс сил изменился – об этом говорят события в Ираке, Сирии, Югославии, которые разворачивались без санкций Совета безопасности ООН.

«Соединенные Штаты сами вызвали этого джинна из бутылки. Ну, если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом», – объяснил Президент России.