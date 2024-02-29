Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: США блокирует предложение России о неразмещении оружия в космосе с 2008 года
Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности, но это государство настроено враждебно. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
«В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги принимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что, они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – сказал глава государства.
Путин привел пример «такого лицемерия». «В последнее время все чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Это ничто иное как вброс. Это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США», – подчеркнул он.
По словам Президента РФ, США блокирует предложение России по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе, подготовленному еще в 2008 году. «Реакции никакой нет», – заметил он.
Поэтому у России есть все основания полагать, что слова нынешних американских властей о «якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности», – это демагогия в преддверии президентских выборов в США, добавил глава государства.
По его мнению, они просто хотят показать гражданам, что по-прежнему правят миром. «То есть по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где им не выгодно, там и обсуждать нечего. Там они будут стремиться нанести нам поражение. Так не пойдет. Наша позиция понятна – если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны», – резюмировал Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»