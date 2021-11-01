Путин: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой

Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил Президент Владимир Путин в своем выступлении на саммите G20 в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что среднегодовая температура в нашей стране растет быстрее общемировой — более чем в 2,5 раза: «За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше».

Путин подчеркнул, что Россия сталкивается с опустыниванием, с эрозией почв, а особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий.

По его мнению, в вопросах борьбы с климатическими изменениями необходим комплексный подход, который учитывает экономическое развитие и благосостояние людей. Так, Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата и выполняет все обязательства как по рамочной конвенции ООН, так и по Парижскому соглашению.