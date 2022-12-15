Путин: Среди рабочих не должно быть бедных людей

В России необходимо продолжить повышать МРОТ темпами выше инфляции. Среди рабочих не должно остаться тех, кто едва сводит концы с концами, подчеркнул на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ Владимир Путин.

«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами, – подчеркнул он. – Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойных доход».

Он поручил также разработать дополнительные шаги, которые могли бы послужить этой цели.