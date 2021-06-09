Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с действиями нацисткой Германии

Президент РФ Владимир Путин отрицательно отозвался об украинском законопроекте о коренных народах. О своем отношении к инициативе Президента Украины Владимира Зеленского российский лидер заявил в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться», — ответил Президент России на вопрос журналиста. Поделившись своим видением истории Украины, он затем объяснил свою реакцию.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — уверен глава российского вопроса. Он также задался вопросом, как в такой ситуации будут относиться к «людям со смешанной кровью» (потомкам смешанных браков — прим. Т-и).

Кроме того, Путин заметил, что рассматриваемая сейчас в соседнем государстве законодательная инициатива абсолютно неприемлема и «не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права». По его мнению, она представляет собой «мощный, серьезный удар по русскому народу в целом».

Помимо этого, Президент РФ пообещал подумать о написании статьи, посвященной коренным народам, в том числе и на Украине. В качестве аналогичной работы он упомянул свою статью о начале Второй мировой войны.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах Украины. К ним предполагается отнести «автохтонные этнические общности», составляющие меньшинство на ее территории и не имеющие собственных государств за пределами этой страны.

Таким образом, в качестве коренных народов предполагается рассматривать крымских татар, караимов и крымчаков (судя по всему, эта мера должна подкрепить отказ Украины признавать присоединение Крыма к России — прим. Т-и).