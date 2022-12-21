Путин сравнил участников СВО с героями войны 1812 года и Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин поблагодарил военных всех родов войск и специальностей за мужество и стойкость, проявленные во время спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время итоговой коллегии Минобороны РФ.

«[Вы] сражаетесь — вы знаете, я не побоюсь этих сравнений, это не высокопарные слова — именно как герои войны 1812 года, Первой мировой или Великой Отечественной войны», — заявил Верховный главнокомандующий.

Отдельно он поблагодарил военных медиков, которые зачастую с риском для собственной жизни выносят раненых с поля боя; гражданских, в том числе строителей, которые создают укрепления в зоне СВО и восстанавливают гражданские объекты на особожденных территориях.

Однако боевые действия выявили и те моменты, которые нуждаются в тщательной доработке. Это связь, автоматизированная система управления войсками и оружием, тактика контрбатарейной борьбы, целеуказание и другие.

Опыт СВО, подчеркнул Путин, послужит фундаментом для дальнейшего развития Вооруженных сил России. Он выразил уверенность, что все цели, поставленные в рамках спецоперации, бдут выполнены, в том числе и на новых российских территориях.