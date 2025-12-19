Путин спрогнозировал позитивный сценарий для России через 200 лет

Во время прямой линии Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, каким будет будущее России через 200 лет.

«Очень трудно прогнозировать подобное», – отметил глава государства.

Президент добавил, что будущее можно лишь вообразить, но он сам надеется на позитивный сценарий для страны.

«Я очень рассчитываю на то, что Россия будет высокообразованной и на базе этого образования она станет высокотехнологичной. С помощью этих технологий страна сможет решать все задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики. Россия будет жить в условиях благополучия и на базе консенсуса со всеми в мире», – сказал Путин.