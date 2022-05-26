Путин спокойно относится к отъезду IТ-специалистов из России в Армению

Президент РФ Владимир Путин не видит серьезной проблемы в том, что часть IТ-специалистов из России переехала в Армению.

«Ну переехала, и слава богу, пусть работают», — сказал Президент, выступая на первом Евразийском экономическом форуме.

В то же время Путин видит в такой ситуации вызов для России. Власти должны создать лучшие условия, чтобы специалисты оставались в стране.

Ранее глава государства заявил, что Россию невозможно вытолкнуть из глобальной экономической системы. Он подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей от всех бед, тем более в сфере высоких технологий. Однако уход некоторых компаний из РФ Президент рассматривает скорее как благо.