Путин: Спецоперацию поддержало абсолютное большинство российского народа

Специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и общего блага. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Сплоченность россиян, преданность родной стране, ответственность за ее судьбу – эти качества четко проявились в самом начале специальной военной операции, сказал глава государства.

«На производствах трудятся в три смены – столько, сколько нужно фронту. Вся экономика, а это технологическая, индустриальная основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость», – подчеркнул Путин.

Он поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России. «Миллионы людей объединили акция “Мы вместе” и проект Общероссийского народного фронта “Все для победы”», – отметил Президент РФ.

По его словам, российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают бойцов и их семьи.

«Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений. Такая помощь бесценна. Это вклад каждого в общую победу. Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна», – заключил он.