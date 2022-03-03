Путин: Спецоперация по защите Донбасса идет в соответствии с графиком
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что спецоперация по защите Донбасса идет строго по плану.
«Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — сказал глава государства.
О начале спецоперации Президент РФ заявил утром 24 февраля в своем видеообращении к гражданам страны. Он рассказал, что руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Украины.