Путин: Спецоперация по защите Донбасса идет в соответствии с графиком

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что спецоперация по защите Донбасса идет строго по плану.

«Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — сказал глава государства.

О начале спецоперации Президент РФ заявил утром 24 февраля в своем видеообращении к гражданам страны. Он рассказал, что руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Украины.