Путин: Спецоперация обеспечит на историческую перспективу безопасность Донбасса и России

Все задачи спецоперации на Украине будут выполнены — это гарантирует мир и безопасность жителей не только России, но и ДНР, ЛНР. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета законодателей.

«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской республик, российского Крыма и всей нашей страны», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российская армия предотвратила реальную опасность, которая уже нависла над РФ. Российские военные своими мужеством, решимостью и героизмом предупредили масштабный конфликт, который развернулся бы уже на территории страны и по чужим сценариям.

Путин отметил, что силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, не нужна такая большая и самостоятельная страна.

«Они полагают, что она [Россия] представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так. Они сами представляют для всего мира опасность», — резюмировал Президент РФ.