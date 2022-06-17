Путин: Спецоперация на Украине стала спасательным кругом для Запада

Специальная военная операция по защите Донбасса стала спасательным кругом для Запада, ведь так они смогли свалить на Россию свои просчеты в экономике. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

«Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины. И только в этом. Я скажу и про нашу операцию — да, это имело какое-то значение, но корень именно в этом — в их ошибочной экономической политике», — заявил Путин.

«Для них начало нашей операции на Донбассе — это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию», — резюмировал глава государства.

Западные страны запустили печатный станок, таким образом покрывая свои дефициты, и стали буквально пылесосить глобальные рынки, оставляя другим государствам «ошметки», заявил Президент.