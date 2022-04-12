Путин: Специальная военная операция на Украине идет по плану

Перед Россией стоит задача достичь всех намеченных целей спецоперации на Украине с минимальными потерями. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он также сказал, что операция идет по плану.

«Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопросы, можно ли побыстрее. Можно, — сказал глава государства. — Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».

По словам российского лидера, Москва будет действовать ритмично, спокойно и по плану, который был предложен Генштабом.

Он подчеркнул, что целью спецоперации является оказание помощи людям, проживающим в Донбассе. Боевые действия в определенных регионах Украины связаны с тем, чтобы сковать силы, разрушить военную инфраструктуру и создать условия для более активных действий на территории Донбасса, заключил Путин.