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Политика
12 апреля 2022  17:26

Путин: Специальная военная операция на Украине идет по плану

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Перед Россией стоит задача достичь всех намеченных целей спецоперации на Украине с минимальными потерями. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он также сказал, что операция идет по плану. 

«Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопросы, можно ли побыстрее. Можно, — сказал глава государства. — Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».

По словам российского лидера, Москва будет действовать ритмично, спокойно и по плану, который был предложен Генштабом. 

Он подчеркнул, что целью спецоперации является оказание помощи людям, проживающим в Донбассе. Боевые действия в определенных регионах Украины связаны с тем, чтобы сковать силы, разрушить военную инфраструктуру и создать условия для более активных действий на территории Донбасса, заключил Путин. 

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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