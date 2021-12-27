Путин: Спасатели России задают стандарты, служащие ориентиром для коллег во всем мире

Президент России Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил их за нелёгкую, напряжённую, рискованную службу.

Он отметил, что задачи, решаемые спасателями, крайне важны для граждан и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей. Подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населённые пункты во многих регионах России, решали важные задачи по борьбе с коронавирусом, также специалисты выполняли гуманитарные миссии за рубежом и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах.

«Хочу вновь подчеркнуть: по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели среди лучших, — подчеркнул Путин. — Вы задаете стандарты, которые служат ориентиром для ваших коллег во всем мире».

Президент заверил, что граждане России гордятся спасателями и точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи.

«Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами, в почетных списках лучших бойцов МЧС. В их числе и мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте „Листвяжная“, и Министр, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев», — отмечается в телеграмме Президента РФ, размещенной на сайте Кремля.