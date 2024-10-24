Президент РФ: Создание инвестплатформы в рамках БРИКС – один из смыслов нашей работы

Создание инвестплатформы в рамках БРИКС является одним из смыслов работы объединения. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Создание инвестплатформы в рамках БРИКС – один из смыслов нашей работы. По мнению наших экспертов, экономики таких стран, как Россия, Китай Саудовская Аравия, и еще некоторые будут развиваться хорошими поступательными темпами. Развитие будет положительным. Но есть регионы мира, где развитие будет идти очень высокими темпами. Это станы Южной Азии и Африки. И именно для этого мы поставили вопрос о создании новой инвестиционной платформы с использованием современных электронных инструментов», – рассказал Путин.

По его словам, предстоит создать безинфляционную систему и создавать условия для инвестиций в эффективные быстроразвивающиеся рынки в этих регионах мира и прежде всего в Африке.

«Тому есть несколько причин. Первая – в этих странах наблюдается большой и быстрый рост народонаселения. В Индии каждый год плюс 10 млн человек, и в Африке тоже быстро растет. Второе – в этих регионах пока небольшой уровень урбанизации, а он будет точно нарастать, и люди будут стремиться, чтобы опережающими темпами догонять по уровню жизни другие регионы мира», – отметил Президент России.

Таким образом, все это говорит о том, что на эти регионы мира стоит обратить внимание.

«Мы договариваемся и пытаемся создать рабочую группу на базе нового банка развития БРИКС, чтобы создать механизмы надежного инвестирования в эти страны. И полагаю, что от этого выиграют и те, кто инвестирует, и те, кто получает инвестиции. Будут создаваться новые производства, которые будут давать отдачу и возврат полученных инвестиций», – добавил Путин.

В заключение он подчеркнул, что для этого нужно создать инструменты, которые не будут подвержены внешним рискам и политическим соображениям.