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Путин: Создание «Газпрома» помогло сохранить единство газопромышленного комплекса РФ
Создание «Газпрома» позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. Прошедшие годы только подтвердили обоснованность принятого решения, заявил в поздравлении с днем основания ПАО Президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил ветеранов отрасли и полумиллионный коллектив предприятия.
«Именно вместе, как сплоченная команда, вы добиваетесь действительно высоких показателей, работаете в интересах развития страны, обеспечения её энергетической безопасности», — отмечается в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что «Газпром», несмотря на внешние вызовы, продолжает освоение глобальных рынков, доказывает свою надежность как партнер и открывает новые высокотехнологичные производства. Важное направление работы компании — газификация российских регионов.
«Исключительно важен и вклад „Газпрома“ в укрепление технологического суверенитета России. На это нацелены партнёрские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве, многих других отраслях», — отметил Президент.
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