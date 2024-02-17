Путин: Создание «Газпрома» помогло сохранить единство газопромышленного комплекса РФ

Создание «Газпрома» позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. Прошедшие годы только подтвердили обоснованность принятого решения, заявил в поздравлении с днем основания ПАО Президент России Владимир Путин.

Глава государства поздравил ветеранов отрасли и полумиллионный коллектив предприятия.

«Именно вместе, как сплоченная команда, вы добиваетесь действительно высоких показателей, работаете в интересах развития страны, обеспечения её энергетической безопасности», — отмечается в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что «Газпром», несмотря на внешние вызовы, продолжает освоение глобальных рынков, доказывает свою надежность как партнер и открывает новые высокотехнологичные производства. Важное направление работы компании — газификация российских регионов.

«Исключительно важен и вклад „Газпрома“ в укрепление технологического суверенитета России. На это нацелены партнёрские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве, многих других отраслях», — отметил Президент.