Путин создал Совет по поддержке русского языка и других языков народов РФ

В России создан Совет при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Этим же указом упразднен созданный в 2014 году Совет при Президенте РФ по русскому языку.

Возглавила новую структуру советник Президента России, бывший депутат Государственной Думы от Татарстана Елена Ямпольская, сменившая в мае текущего года на этом посту Владимира Толстого.

В состав совета включены ряд лингвистов, в том числе — директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, некоторые писатели, актеры Сергей Безруков и Екатерина Гусева, певец Сергей Трофимов, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, издатель Олег Новиков, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и другие.

Новый совет займется координацией работы государственных структур, культурных, научных и образовательных учреждений, некоммерческих организаций по вопросам сохранения, развития и поддержки русского и других языков России, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире.

Консультативный орган также будет готовить предложения Президенту по вопросам основных направлений поддержки русского и других языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире и заниматься обеспечением прав россиян на использование этих языков.

Кроме того, на совет возложена обязанность оценивать реализацию различных программ и проектов в соответствующей сфере.