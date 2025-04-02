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Общество 2 апреля 2025 11:18

Путин создал Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в составе МВД

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Владимир Путин постановил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Об этом говорится в указе президента на сайте Кремля.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации», – говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, замгенпрокурора Андрей Кикоть назначен первым замглавы МВД и начальником Службы регистрации иностранцев в ведомстве.

#мвд #Владимир Путин #закон #иностранцы
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