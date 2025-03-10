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СВО 10 марта 2025 18:35

Путин создал комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО и их семей

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Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета, занимающейся вопросами поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, пишет ТАСС.

Отмечается, что данное решение принято для улучшения взаимодействия между федеральными органами, региональными властями и фондом «Защитники Отечества». Руководство новой комиссией возложено на губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, которому также поручено формирование ее состава.

Указом утверждено и положение о комиссии, определяющее ее цель как объединение ресурсов для обеспечения необходимой социальной поддержки ветеранам боевых действий, включая участников боевых действий в ДНР и ЛНР с мая 2014 года. Поддержка будет оказываться и семьям ветеранов.

В задачи комиссии Госсовета входит разработка мер социальной поддержки для ветеранов и их семей, адаптация вернувшихся с фронта. Кроме того, комиссия будет анализировать существующие меры поддержки, обобщать успешный опыт и представлять свои предложения Президенту.

#Владимир Путин #спецоперация #госсовет рф
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