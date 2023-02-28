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Политика 28 февраля 2023 19:59

Путин сохранил повышенные пенсии военным, вернувшимся в ВС РФ по контракту и мобилизации

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Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий повышенные пенсии за военными, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ или были мобилизованы для выполнения боевых задач. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в ФЗ от 12 февраля 1993 года. Согласно обновленной версии, «они [военные пенсионеры] имеют право по своему выбору на возобновление выплаты пенсии, которая была им приостановлена, <...> и назначение пенсии исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения с военной службы».

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