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Путин сохранил повышенные пенсии военным, вернувшимся в ВС РФ по контракту и мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий повышенные пенсии за военными, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ или были мобилизованы для выполнения боевых задач. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в ФЗ от 12 февраля 1993 года. Согласно обновленной версии, «они [военные пенсионеры] имеют право по своему выбору на возобновление выплаты пенсии, которая была им приостановлена, <...> и назначение пенсии исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения с военной службы».
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