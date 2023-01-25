Путин: Сохранение исторической памяти двигает Россию вперед и обеспечивает ее суверенитет
Чтобы обеспечить национальную безопасность, суверенитет России и ее движение вперед, необходимо сохранить историческую память государства, заявил Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии, адресованном участникам Международных рождественских образовательных чтений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма», – передал слова главы государства полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Путин также пожелал участникам мероприятия всего доброго и успешной реализации намеченных планов.