Путин: Сохранение исторической памяти двигает Россию вперед и обеспечивает ее суверенитет

Чтобы обеспечить национальную безопасность, суверенитет России и ее движение вперед, необходимо сохранить историческую память государства, заявил Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии, адресованном участникам Международных рождественских образовательных чтений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма», – передал слова главы государства полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Путин также пожелал участникам мероприятия всего доброго и успешной реализации намеченных планов.

Международные Рождественские образовательные чтения — это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения, который с 1993 года проводится в Москве в январе. Мероприятие организовывает отдел религиозного образования Русской православной церкви. Председателем выступает Патриарх Московского и всея Руси.