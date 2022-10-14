Путин: Сотрудники детского фонда РФ вносят большой вклад в укрепление института семьи

Работники Российского детского фонда проводят большую работу по укреплению в стране института семьи и семейных ценностей, а также механизмов защиты прав детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на съезде «Волонтеры детства – гордость России».

«Ваш форум объединил своими задачами чутких, неравнодушных, душевно щедрых людей – представителей самых разных возрастов и профессий со всей страны. Такое широкое представительство, общественное и экспертное внимание убедительно свидетельствуют о высоком авторитете Российского детского фонда, отражают актуальность и востребованность его разноплановой, исключительно важной деятельности», – приводятся его слова в телеграмме к 35-летию создания фонда на сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что просветительские, образовательные, благотворительные программы фонда нацелены на воспитание подрастающего поколения на высоких духовно-нравственных идеалах.