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Путин: Сотрудничество России и КНР носит равноправный и взаимовыгодный характер
Многоплановое сотрудничество между Россией и Китайской народной республикой (КНР) носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно не конъектурный характер. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Казани. Встреча прошла в первый день саммита БРИКС, на который прибыли мировые лидеры.
«После прошлогоднего рекорда во внешней торговле Россия и Китай, несмотря на негативные внешние воздействия, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», - подчеркнул Путин.
Он добавил, что в странах последовательно осуществляются практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров.
Кроме того, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во многих других областях.
«Растут взаимные туристические потоки. Вчера только по Кремлю передвигался и видел большое количество китайских туристов», - отметил Путин.
В заключение Путин поблагодарил главу КНР за возможность перед саммитом «сверить часы», как по двусторонней повестке, так и по международной тематике.
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