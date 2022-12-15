Путин сообщил об увеличении пособия для беременных от 0,5 до 1 прожиточного минимума

В 2023 году пособие для беременных будет увеличено в размере от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом конкретном регионе страны. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказал Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Россия успешно преодолела пандемию коронавируса и все сопутствующие трудности. Однако значительное снижение рождаемости в последнее время вновь ставит вопрос о демографии. Глава государства поручил правительству в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию.

«С 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми – от рождения до 17 лет. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума в регионе проживания», – сообщил Путин.

Он добавил, что оформление и получение пособия необходимо сделать максимально простым и удобным для граждан.

