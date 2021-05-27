Путин сообщил о завершении испытаний самолета Ил-112В

Испытания легкого транспортного самолета Ил-112В завершаются, до конца 2021 года будут осуществлены поставки двух самолетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Президента России Владимира Путина.

«Завершаются государственные испытания легкого „транспортника“ Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

30 марта госкорпорация «Ростех» показала видео второго испытательного полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. Испытания прошли на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО».