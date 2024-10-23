Путин сообщил о запуске специального механизма консультаций стран БРИКС

Выработке общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации. Об этом заявил сегодня на саммите БРИКС в Казани Президент России Владимир Путин.

«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкомиссионные модели развития и всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка. Особенно это касается развивающихся рынков», - заметил Путин.

По его словам, такими вопросами занимается контактная группа БРИКС по климату и устойчивому развитию