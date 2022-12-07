Путин сообщил о создании центров по вопросам реабилитации раненных в СВО

В социальном блоке Правительства должен быть учрежден специальный центр для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации на Украине. Поручение будет подготовлено «сегодня-завтра». Об этом Президент России Владимир Путин заявил на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости.

«Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, которым будет заниматься и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах РФ такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства», — сказал глава государства.