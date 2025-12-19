news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 13:23

Путин сообщил о снижении случаев телефонного мошенничества

Читайте нас в
Телеграм

Количество случаев телефонного мошенничества в России сократилось на 7%, а ущерб, нанесенный жителям страны от этих действий – на 33%. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Меры противодействия телефонным мошенникам сработали, но есть еще много того, что можно и нужно сделать», – заявил Путин.

Обращаясь к жителям страны, он подчеркнул, что мошенничество никуда не делось, и, по мере увеличения возможности использования технических средств, мошенники будут совершенствоваться.

«Поэтому, если с вами говорят о деньгах или имуществе – сразу кладите трубку. Не нужно ни слова об этом говорить. Решать проблему надо при посещении банка. Еще раз – ни с кем не обсуждайте вопросы денег и имущества», – сказал Президент.

#прямая линия с Владимиром Путиным #итоги года #телефонные мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025