Путин сообщил о снижении случаев телефонного мошенничества

Количество случаев телефонного мошенничества в России сократилось на 7%, а ущерб, нанесенный жителям страны от этих действий – на 33%. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Меры противодействия телефонным мошенникам сработали, но есть еще много того, что можно и нужно сделать», – заявил Путин.

Обращаясь к жителям страны, он подчеркнул, что мошенничество никуда не делось, и, по мере увеличения возможности использования технических средств, мошенники будут совершенствоваться.

«Поэтому, если с вами говорят о деньгах или имуществе – сразу кладите трубку. Не нужно ни слова об этом говорить. Решать проблему надо при посещении банка. Еще раз – ни с кем не обсуждайте вопросы денег и имущества», – сказал Президент.