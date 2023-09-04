Путин сообщил о росте товарооборота России и Турции на 86%

Товарооборот России и Турции вырос за 2022 год на 86%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на выступлении по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«При обсуждении двухсторонних экономических связей с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота. По итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных 62, но по некоторым данным статистики еще больше млрд долларов», – сказал глава государства.

Путин добавил, что за первую половину 2023 года показатель вырос еще на 4%. По его словам, обе страны более активно используют национальные валюты в коммерческих обменах, а доля доллара и евро последовательно сужаются.

Он отметил, что на встрече обсуждалось взамодействие не только в области экономики, но и безопасности, политики, а также в культурно-гуманитарной сфере. Также стороны обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки, рассказал Президент РФ.