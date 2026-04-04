Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Арменией до 6,4 миллиарда долларов

Экономическое взаимодействие между Россией и Арменией демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года объем двустороннего товарооборота достиг 6,4 миллиарда долларов, сообщает «Вести».

Об этом 1 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находился в России с рабочим визитом.

Российский лидер отметил, что названные цифры значительно превышают показатели торговли с Азербайджаном. Он также напомнил, что за 2024 год товарооборот с армянской стороной составил 11 миллиардов долларов. Путин обратил внимание, что объем торговли с Азербайджаном составляет менее 5 миллиардов долларов – 4,9 миллиарда, что, по его словам, о многом говорит.

Особое внимание глава государства уделил сельскохозяйственной продукции, занимающей значительную долю в экспорте Армении. Из 6,5 миллиарда долларов 1,2 миллиарда приходится на продукты сельского хозяйства — овощи, фрукты, вино и все, что экспортирует республика, добавил Путин.

Кроме того, российский президент выделил энергетику как ключевой аспект двусторонних отношений. Он подчеркнул, что связи между Москвой и Ереваном имеют глубокие исторические корни.