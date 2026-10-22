Путин сообщил о подготовке стратегии развития театральной сферы

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Стратегию развития театральной сферы готовят в России. Об этом заявил Президент Владимир Путин на торжественном собрании в Большом театре, посвященном X съезду театральных деятелей и 150-летию Союза театральных деятелей России, передает РИА Новости.

Путин напомнил, что в стране действует стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Также уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий. Новый документ должен объединить усилия государства, общества и работников театров для развития отрасли и поддержки творческого роста.

Президент назвал театр одним из ведущих институтов с большой нравственной миссией. По его словам, авторитет российского театра, профильные школы, сложившиеся практики и новаторские подходы служат важным источником просвещения, воспитания и образования.

Путин отметил, что в России любят и ценят театр, прислушиваются к нему и доверяют ему. Он также подчеркнул, что зрители гордятся известными актерами, режиссерами, драматургами и художниками, а кино, телевидение и интернет не смогли заменить театральное искусство.

Глава государства вспомнил фразу, приписываемую Владимиру Ленину, о том, что из всех искусств важнейшим является кино, и отметил, что сегодня с этим утверждением трудно согласиться.

По словам Путина, театр не только сохраняет свое значение, но и дает импульс развитию многих других видов искусства.

Президент подчеркнул, что театральное искусство сохраняет живую творческую связь с людьми и обществом, а его главным преимуществом остается непосредственный контакт со зрителями, который позволяет им чувствовать сопричастность происходящему на сцене и сопереживать героям спектаклей.