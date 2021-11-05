Путин сообщил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием

Россия и Беларусь будут продолжать работу по наполнению Союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Союзное государство будет качественно укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан. Безусловно будем и далее продолжать целенаправленную работу по наполнению Союзного государства новым содержанием для полного раскрытия его созидательного потенциала», — заявил Путин во время выступления на заседании высшего госсовета Союзного государства.

В четверг Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран, о чем сообщало ИА Татар-информ».